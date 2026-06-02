Пилот, выигравший самолет у MrBeast, арестован в Парагвае за наркотики Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Парагвае арестован блогер Джабари Браун, более известный как Treezy, который выиграл частный самолет в розыгрыше на YouTube-канале MrBeast. Его задержали в отеле Асунсьона по обвинению в международной перевозке наркотиков, сообщает Chemical City Paper.

Ранее антинаркотические власти Парагвая перехватили частный самолет в аэропорту Луке, когда с него выгружали чемоданы для отправки в столицу. В багаже обнаружили 261,6 килограмма марихуаны с аномально высоким содержанием тетрагидроканнабинола. Стоимость этой партии на бразильском рынке оценивается примерно в 3,66 миллиона долларов.

Вместе с Брауном задержали троих членов экипажа самолета, граждан США. Следствие считает, что владельцем и пилотом воздушного судна является эстонец Кейт Сиилатс, бывший сооснователь обанкротившейся компании по прокату электросамокатов Bolt Mobility, но он покинул страну за несколько часов до облавы.

Самолет, который Браун выиграл в конкурсе у самого популярного блогера YouTube, также конфискован в рамках расследования. Теперь задержанным грозят серьезные тюремные сроки по законам Парагвая.

Ранее KP.RU писал, что в Турции задержали актрису Фейзу Дживелек, известную по сериалу «Клюквенный щербет», и певца Мабеля Матиза по подозрению в незаконном обороте наркотиков.