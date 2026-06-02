"Дернула дверь - получила удар самокатом в голову": В Москве 14-летняя девушка попала в больницу после встречи с соседками подруги

В Москве девочку из Бурятии избили две женщины, заведено дело Фото: предоставлено героями публикации

В Москве 14-летнего подростка из Бурятии избили две женщины, когда Ксюша пришла домой к своей подруге Лизе, СК РФ завел дело. Об этом сообщило издание "КП-Иркутск".

По данным газеты, инцидент произошел 26 мая, когда девушка после уроков решила сходить в гости к своей подруге.

"Около двух часов дня девочки позвонили мне и сообщили, что Ксюшу избили. По голосу было слышно: они напуганы. Сказали, что ее увезла скорая. Я тут же набрала мужа, мы поехали в больницу", - рассказала изданию мама пострадавшей Оксана.

По ее словам, в больнице ребенок сидел в инвалидном кресле. Вся одежда в крови. Голова перевязана. Родители Ксюши из сбивчивых рассказов подростков смогли восстановить картину произошедшего.

Мать Ксюши отметила, что Лиза живет на 15-м этаже и чтобы попасть на этаж, нужно ввести код от магнитного замка. У дочери он был записан в телефоне, но тот разрядился. Ксюша пыталась набрать пароль по памяти и несколько раз ввела неверные цифры. В какой-то момент она просто дернула ручку и магнитный замок, щелкнув, открылся. В это время из квартиры выходили две женщины – мать и дочь, которые живут через дверь от Лизы.

Она подчеркнула, что им сразу не понравилось, что Ксюша открыла дверь и они стали выдвигать претензии. Ребенок пытался им объяснить, но те не слушали. Судя по всему, им не понравилось, как она открыла дверь. Женщины стали снимать подростка на телефон и обвинять в том, что она сломала замок.

Оксана уточнила, что Ксюша не хамила соседкам, пытаясь избежать конфликта, она постаралась скорее добраться до квартиры подруги, которая находится в конце коридора. Но женщины направились следом за ней и зажали в углу. Молодая женщина схватила девочку за волосы и несколько раз ударила кулаками по голове. Вторая пинала ее ногами. Затем пожилая женщина схватила стоявший в коридоре детский самокат и ударила им ребенка по голове.

Ксюша смогла дотянуться до дверного звонка и через некоторое время Лиза открыла дверь. Она увидела окровавленную подругу и двух разъяренных женщин над ней. Соседки стали кричать и на Лизу, утверждая, что Ксюша сломала замок. Однако в ответ Лиза показала на дверь, которая была цела. После этого пожилая женщина ударила свои телефоном Ксюшу по лицу и рассекла бровь.

Издание сообщило, что медики диагностировали у девочки сотрясение головного мозга, рваную рану брови и многочисленные гематомы по всему телу. Ей наложили пять швов. Три дня Ксюша провела в больнице под наблюдением. Было заведено уголовное дело о хулиганстве. Случаем заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В материале отметили, что нападавшие написали встречное заявление, утверждая, что это Ксюша на них напала первой с детской пластиковой лопаткой. Однако записи с камер видеонаблюдения видно: ребенок просто стоит у стены. Через несколько дней юрист нападавших предложил компенсацию в 50 тысяч рублей семье пострадавшей девочки, но та отказалась.

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