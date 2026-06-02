Стоит ли снимать жир с бульона: нутрициолог дала разъяснение

Миф о «обезжиренном супе» появился из старых диетических подходов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие хозяйки привыкли считать, что жир в бульоне делает суп «тяжелым» и вредным, поэтому его стараются снимать. Однако нутрициолог Наталья Чаевская рассказала, что такая привычка не всегда оправдана и может даже снижать питательную ценность блюда. Об этом пишет aif.ru.

«Без жира суп начинает восприниматься как более «правильный» и полезный вариант питания, ведь меньше жира – меньше калорий, – так думают многие, но на самом деле такой суп не становится более полезным», – отметила нутрициолог.

Он может плохо насыщать, не обеспечивать энергией и провоцировать на частые перекусы и переедание. Эксперт объяснила, что жир в бульоне – это естественная часть блюда. Он помогает организму дольше сохранять чувство сытости и участвует в усвоении важных витаминов A, D, E и K.

По словам специалиста, миф о «обезжиренном супе» появился из старых диетических подходов, когда жиры считались вредными. Сейчас взгляды на питание изменились: важнее баланс, а не полное исключение жиров. Снимать жир с бульона стоит только по медицинским показаниям, например, при заболеваниях ЖКТ или по назначению врача.

Ранее гастроэнтеролог Максим Чулев объяснил, что суп не обладает особыми свойствами для улучшения пищеварения и не «запускает» работу желудка.