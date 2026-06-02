Гражданку Украины осудили на 17 лет за шпионаж в Ярославской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гражданка Украины Татьяна Лонская 1967 года рождения получила 17-летний срок за шпионаж в пользу украинских спецслужб и подготовку теракта на железной дороге в Ярославской области. Об этом 2 мая сообщило региональное УФСБ.

По данным управления Федеральной службы безопасности Ярославской области, женщина сама вышла на связь с представителем украинских спецслужб в Telegram. Установив с киевским куратором контакт, она по его заданию передала противнику информацию об объекте железнодорожного транспорта для дальнейшего совершения теракта в регионе.

Приговор относительно Лонской вынес 2-й Западный окружной военный суд, на данный момент он не вступил в законную силу.

Ранее KP.RU писал, что Верховный суд Крыма приговорил уроженца Оренбургской области и жительницу Одессы к 17 и 15 годам колонии, соответственно, за шпионаж и госизмену. Они следили за авиатехникой морской авиации ЧФ РФ, фиксировали передвижение боевых кораблей в ялтинском порту и передавали эти данные украинским спецслужбам через Telegram.