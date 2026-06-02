Фицо проиграл суд против главреда словацкого портала Aktuality Барды

Фицо требовал взыскать 200 тысяч евро с Aktuality за то, что без спроса выставили его фото на обложку Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не смог добиться компенсации по иску к главному редактору независимого портала Aktuality Петеру Барды. О решении суда сообщило само издание.

Иск был связан с книгой «Одержимый властью Фицо», вышедшей в 2024 году. Барды выступил ее автором, а издателем - Ringier Slovakia Media. Глава правительства страны требовал 200 тысяч евро, утверждая, что его фотографию незаконно вынесли на обложку без согласия.

Суд, однако, не увидел нарушения прав премьера. Инстанция пришла к выводу, что книга была издана в рамках словацкого законодательства. Дополнительно суд счел размер заявленной компенсации несоразмерно высоким.

Ранее Фицо высказался по поводу возможного ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Политик считает, что государство еще не готово к такому шагу. Как он напомнил, многие члены объединения проходили долгий и изнуряющий путь, чтобы присоединиться к союзу. По этой причине инициатива ускоренного вступления Киева в ЕС вызывает лишь вопросы, отмечает премьер Словакии.