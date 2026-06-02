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НовостиТуризм2 июня 2026 16:35

Генконсульство России сообщило об изменении правил въезда на остров Фукуок

С июня на Фукуоке нужна электронная декларация для въезда
Анна АДАМАЙТЕС
Генконсульство России сообщило об изменении правил въезда на остров Фукуок

Генконсульство России сообщило об изменении правил въезда на остров Фукуок

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года на курортном острове Фукуок во Вьетнаме ввели обязательную предварительную электронную регистрацию для иностранных пассажиров. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хошимине в своем Тelegram-канале.

Теперь туристам нужно заполнять декларацию на сайте миграционной службы, причем не ранее чем за 72 часа до прибытия. В анкете указывают паспортные данные, информацию о визе, сроке и месте пребывания во Вьетнаме. После заполнения генерируется QR-код, который предъявляют на паспортном контроле.

Нововведение касается всех иностранцев, в том числе россиян с безвизовым въездом до 45 дней и обладателей электронных виз. Исключение — транзитные пассажиры, не пересекающие границу Вьетнама.

Ранее KP.RU писал, что Вьетнам ворвался в топ самых популярных направлений у россиян. За первый квартал 2026 года турпоток в страну вырос на 19%, а к концу года регион могут посетить около миллиона граждан РФ. В настоящий момент тур во Вьетнам с завтраками стоит столько же, сколько путевки с системой «все включено» в Турцию и Египет.