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НовостиЭкономика2 июня 2026 16:48

Минэнерго РФ прокомментировало ситуацию с бензином в Крыму

В правительстве РФ прорабатывают решения для поддержания стабильных поставок топлива в Крым
Сергей ГАПЧУК
Минэнерго РФ прокомментировало ситуацию с бензином в Крыму

Минэнерго РФ прокомментировало ситуацию с бензином в Крыму

Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве РФ прорабатывают дополнительные решения для поддержания стабильных поставок топлива в Крым. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

"В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе (Крыма - прим. ред.)", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с топливом. Аксенов отметил, что глава государства дал профильным министерствам поручения для решения этой проблемы. На данный момент поступающее в Крым топливо распределяется между регионом и Севастополем в объеме, пропорциональном численности населения субъектов.

Напомним, уже несколько дней весь Крым работает в режиме строгой экономии топлива.