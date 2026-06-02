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НовостиПолитика2 июня 2026 16:53

Посол РФ Лобанов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Евросоюза

Дмитрий Лобанов назвал бездоказательными претензии к России и указал на атаки ВСУ против мирных жителей
Анна АДАМАЙТЕС
Посол РФ Лобанов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Евросоюза

Посол РФ Лобанов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Евросоюза

Фото: REUTERS.

Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашен в МИД герцогства. В министерстве он ответил на обвинения в адрес РФ в нарушении воздушного пространства стран ЕС, в частности, Румынии. Об этом сообщил Тelegram-канал дипломатической миссии РФ в Люксембурге.

Дмитрий Лобанов назвал выдвинутые обвинения бездоказательными и, в свою очередь, указал на то, что Люксембург и общеевропейские структуры по-прежнему не замечают террористических действий киевского режима против мирных жителей Российской Федерации.

В качестве примера посол привел атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент. Посол подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и не атакуют целенаправленно гражданские объекты в отличие от киевского режима.

Ранее президент России высказывался по поводу инцидентов с падением беспилотников в Европе. Владимир Путин отметил, что западные страны часто поспешно обвиняют Москву, но позже такие дроны оказываются украинскими. Он призвал не делать выводов до завершения экспертизы.