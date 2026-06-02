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НовостиПолитика2 июня 2026 16:58

В Минобороны рассказали о поражении еще одного военного завода на Украине

Минобороны сообщило о поражении Харьковского авиационного завода
Людмила МИТРОХИНА

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные атаковали предприятия военной промышленности в пяти регионах Украины и в Киеве, а также в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — говорится в сообщении от ведомства.

При этом в Минобороны рассказали, что были поражены и другие важные элементы военной инфраструктуры Украины. В частности, идет речь о военных заводах в Днепропетровской и Киевской областях.

В МИД РФ напомнили, что терпение относительно деяний киевского режима лопнуло. В ведомстве довели до сведения, что теперь удары возмездия по ВПК Украины станут регулярными.