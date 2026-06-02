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НовостиЗдоровье2 июня 2026 17:05

Скворцова: завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний

Россиянам рассказали, какие опасные заболевания теперь поддаются лечению
Людмила МИТРОХИНА
Скворцова: завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний

Скворцова: завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завершены работы над тремя отечественными препаратами для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза. Об этом рассказала глава ФМБА России Вероника Скворцова.

«Завершены работы по трем орфанным препаратам: для миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза», — резюмировала Скворцова на официальном канале ФМБА в соцсети «Макс».

Лекарства разработаны учеными НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России, подчеркнула Скворцова.

Ранее KP.RU рассказал об еще одном достижении российских медиков и ученых. Отмечается, что в РФ изобрели первую вакцину, которая помогает справиться с онкологическим заболеванием без проведения химиотерапии. Подчеркивается, что российские ученые не собираются на этом останавливаться.