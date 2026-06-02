"Исход не ясен": Трамп прокомментировал переговоры США и Ирана

Трамп: Переговоры США и Ирана идут непрерывно, однако исход не ясен Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры Вашингтон и Тегеран продолжаются непрерывно, но исход в настоящее время не ясен.

"Сообщения лживых СМИ о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили разговаривать несколько дней назад, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседы между нами проходят непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, вчера и сегодня", - написал республиканец в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что пока неизвестно, чем эти переговоры завершатся. По его словам, он сказал Ирану, что так или иначе им пора пойти на сделку.

Как писал сайт KP.RU, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, успех может быть достигнут в ближайшие дни.