Мирошник: "Азов"* готовит откровенных нацистских зомби из украинских детей Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Деятельность националистического батальона "Азов"* связана с нацификацией системы образования на Украине, чтобы превращать детей в "нацистских зомби". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что в детей с маленького возраста закладывают принципы расового превосходства и исключительности украинской нации. А физические упражнения и занятия по тактической медицине представляют обществу как внешний фасад.

"Допуск, по сути дела, этого формирования, которое строит свою работу на зомбировании, на продвижении каких-то нацистских символов в образовательную систему, это говорит только об одном - из украинских детей готовят откровенных нацистских зомби", - сказал он.

Мирошник подчеркнул, что делается это все с очень юного возраста, чтобы получить "отбитого нациста" уже к к концу среднего образования.

Как писал сайт KP.RU, командир отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Искандер" рассказал, что при освобождении села Заря в ДНР были ликвидированы националисты запрещенного батальона "Азов"* и иностранные наемники ВСУ.

* запрещенная в РФ террористическая организация