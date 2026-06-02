Деятельность националистического батальона "Азов"* связана с нацификацией системы образования на Украине, чтобы превращать детей в "нацистских зомби". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в детей с маленького возраста закладывают принципы расового превосходства и исключительности украинской нации. А физические упражнения и занятия по тактической медицине представляют обществу как внешний фасад.
"Допуск, по сути дела, этого формирования, которое строит свою работу на зомбировании, на продвижении каких-то нацистских символов в образовательную систему, это говорит только об одном - из украинских детей готовят откровенных нацистских зомби", - сказал он.
Мирошник подчеркнул, что делается это все с очень юного возраста, чтобы получить "отбитого нациста" уже к к концу среднего образования.
Как писал сайт KP.RU, командир отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Искандер" рассказал, что при освобождении села Заря в ДНР были ликвидированы националисты запрещенного батальона "Азов"* и иностранные наемники ВСУ.
* запрещенная в РФ террористическая организация