МИД РФ: Россия ввела санкции против пяти граждан Великобритании Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия ввела санкции против пяти британских журналистов и экспертов из-за антироссийской риторики британских официальных лиц. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В ответ на эти враждебные действия принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании», — говорится в сообщении от дипломатического ведомства России.

Отмечается, что все они причастны к тиражированию домыслов и ложных сведений о политике российских властей, нашей стране и действиях ВС РФ.

В МИДе подчеркнули, что британские официальные лица продолжают антироссийскую риторику, распространяют инсинуации о России и поставляют оружие Киеву. Это свидетельствует о стремлении Лондона к противостоянию с Россией.

Дипведомство ввело ограничения против политолога Александра Браудера за дезинформацию, журналистки The Washington Post Кэтрин Бэлтон, основателя Chelsea Group Ричарда Уэстбери, его управляющего директора Элис Лафер и журналиста I Ричарда Холмса. До этого в МИД РФ отмечали непоследовательность западных властей в отношении украинского кризиса.