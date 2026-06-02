Президент Танзании Хасан прибыла с госвизитом в Россию

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан Фото: EASTNEWS/AFP.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Cамолет танзанийского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщило ИС "Вести".

Как писал сайт KP.RU, 3 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник примет в Кремле своего танзанийского коллегу. Хасан будет находиться в стране в течение двух дней - с 3 по 5 июня. Встреча лидеров двух стран пройдет в Москве.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия видит достойные перспективы в сфере поставок нефтепродуктов в Танзанию. По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Агентством по урегулированию закупок топлива Танзании по аккредитации одной из российских компаний.