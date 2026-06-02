В семи населенных пунктах Харьковской области объявлена эвакуация Фото: REUTERS.

В Харьковской области Украины объявлена обязательная эвакуация в семи населенных пунктах. Об этом сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области… Речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района», — написал украинский чиновник в своем Telegram-канале.

Необходимо эвакуировать более семи тысяч человек из указанных населенных пунктов. До этого стало известно, что с июня 2025 года сразу в нескольких регионах Украины была объявлена эвакуация. Всего было вывезено более 140 тысяч жителей.

Ранее KP.RU сообщил, что подобные меры были объявлены в Днепропетровской области. Однако власти киевского режима в последнюю очередь думают о безопасности жителей, они действуют в собственных интересах, например, стараясь незаконно вывезти детей за границу.