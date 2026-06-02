Россиянам рассказали, какие навыки помогают увеличить доход Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Хотя универсального способа зарабатывать больше не существует, некоторые навыки сейчас высоко ценятся у нанимателей в любой отрасли. В разговоре Lenta.ru HR-эксперт Зулия Лоикова подчеркнула, что особенно важны цифровая грамотность, аналитическое мышление и умение обращаться с нейросетями.

Лоикова пояснила, что часто встречает в объявлениях о работе требования знать искусственный интеллект и большие языковые модели, например YandexGPT. По её мнению, навык работы с нейросетями, правильного создания запросов и автоматизации рутинных задач уже стал базовым для многих сфер — от IT и финансов до аналитики и управления проектами.

Эксперт добавила, что офисным сотрудникам очень пригодится аналитическая грамотность. Речь идёт об уверенном владении программой Excel, базами данных и инструментами для визуализации информации.

Лоикова уверена, что умение собирать, обрабатывать данные и превращать их в полезные для бизнеса решения способно повысить доход гуманитариев, маркетологов и социологов на 30-40%. Кроме того, ценятся базовые знания программирования: они помогают правильно ставить задачи разработчикам и автоматизировать рабочие процессы.

Тем временем другое мнение по поводу искусственного интеллекта высказал футуролог и кандидат технических наук Александр Кононов. Он подчеркнул, что людям не стоит бояться так называемого очеловечивания ИИ, пишет 360.ru.