Дэвис: Конфликт РФ и Украины перерастает в нечто иное и может выйти за пределы Фото: REUTERS.

Западным странам нужно безотлагательно приложить усилия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.

"Вот что важно: нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования российско-украинского конфликта путем переговоров...", — написал он.

По его мнению, недавние удары и заявления России указывают на то, что происходит нечто иное. И этот конфликт может вскоре обостриться, а, возможно, и выйти за пределы Украины, полагает эксперт.

Дэвис отметил, что для Вашингтона крайне важно избежать кризиса, который мог бы поднять вопрос о применении пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, так как это и в его интересах.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дэниел Дэвис заявил, что киевскому режиму следует отказаться от ожиданий победы над Россией. Ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Москва проиграла. Это невозможно, констатировал подполковник.