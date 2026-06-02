Глава официальной делегации США на ПМЭФ сделал заявление об отношениях Вашингтона и Москвы

Глава Комиссии по изящным искусствам Кук: РФ и США должны вновь стать друзьями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москве и Вашингтону нужно снова стать друзьями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, прибывший в Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026).

По его словам, он приехал на мероприятие в основном, чтобы слушать.

"Для культуры всегда открыты возможности, чтобы построить мосты между странами. России и США необходимо снова стать друзьями. Давайте надеяться на это", - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Представитель Кремля уточнил, что на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017-2018 года.

Напомним, ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Северной столице, его посетят гости из 130 стран.