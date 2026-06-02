Пушилин: Один человек погиб, еще шесть ранены из-за атак украинских дронов в ДНР Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один мирный житель погиб и еще шесть человек пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Мирный житель Республики погиб и еще шесть пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал он.

Глава региона уточнил, что погибшим оказался водитель такси: 1970 года рождения, трагедия произошла в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге.

Как писал сайт KP.RU, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинских боевиков из РСЗО по поселку Суземка. Также от действий украинских фашистов пострадали еще четверо человек.