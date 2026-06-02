«Большая угроза для человечества»: на Западе рассказали об опасных переменах в Евросоюзе, которые вот-вот наступят Фото: REUTERS.

Армандо Мема из финской партии «Альянс свободы» предупредил о рисках для европейской безопасности из-за планов ЕС разместить ядерное оружие, ссылаясь на угрозу со стороны России. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети X.

Он отметил, что опасные перемены могут вот-вот наступить, и тогда риску будет подвержен весь мир. Напомним, в Финляндии обсуждается внесение поправок в законодательство, разрешающих размещение ядерного оружия. Администрация президента США Дональда Трампа может разрешить развертывание ядерных сил в ЕС в рамках расширения НАТО к границам РФ, отметил финский политик.

«Я еще раз подчеркиваю, что ядерное оружие представляет наибольшую угрозу для человечества, и внесение поправок в ядерный закон не сделает Финляндию безопаснее; напротив, это подвергнет ее риску стать законной целью для ядерных атак», — написал финский политик у себя в блоге.

Ранее KP.RU сообщил, что в России думают по этому поводу. В Кремле не раз говорили, что европейские лидеры заигрались в бряцанье оружием, язык угроз и ультиматумов ни к чему хорошему не приведет. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность применения ядерного оружия в ближайшее время.