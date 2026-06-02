Патриарх Кирилл призвал творческих людей не работать на сатану Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Патриарх Кирилл на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии заявил, что людям творческих профессий не следует "работать на сатану", развращая других, так как "за талант Господь спросит больше". Об этом рассказал священнослужитель во время своей проповеди.

«Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей – прим. ред.) через искусство: не надо развращать людей, не надо работать на сатану! Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим», — резюмировал патриарх.

Люди часто растрачивают талант на суету или низменные цели, развращая других. Искусство должно возвышать духовные силы, разум и волю человека. Если оно действует наоборот, это антиискусство и антикультура, подытожил свою мысль священнослужитель.

Ранее KP.RU рассказал, как патриарх Кирилл прокомментировал попытки исказить память о победе над фашизмом. Он подчеркнул, что Россия с гордостью вспоминает защитников Отечества.