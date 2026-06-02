Выпускнице из Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без нижнего белья: ее не пропускал металлодетектор из-за состава ткани

В Петербурге выпускнице пришлось снять нижнее белье, чтобы попасть на ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге выпускница одной из школ города осталась без нижнего белья, так как при прохождении рамки металлодетектора сработал сигнал тревоги, причиной которого стали некоторые особенности этого предмета одежды. Об этом сообщило издание "КП-Петербург" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского района.

"Оказалось, на нижнем белье находились небольшие металлические колечки – именно они и заставляли пищать металлодетектор", - говорится в публикации.

При этом девушка попыталась объяснить сотрудникам пункта проведения экзамена (ППЭ) причину срабатывания техники, но, по словам близких, к ней не прислушались.

В свою очередь в администрации пояснили, что ученица несколько раз пыталась пройти через рамку, затем сообщила куратору о проблеме с бельем. Ей предложили найти источник сигнала, после чего она вместе с подругой направилась в туалет. Вернувшись, она успешно прошла проверку.

В пресс-службе отметили, что принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было. Указаний, предписывающих снимать элементы одежды, сотрудникам не давалось и не могло даваться, это подтверждает видеозапись. Школьница самостоятельно удалилась, нашла источник срабатывания, после чего вернулась и успешно прошла через рамку.

Как писал сайт KP.RU, 29 апреля Рособрнадзор ввел запрет на проведение досмотра участников ЕГЭ-2026. В ведомстве указали, что охраняющие порядок в школах и организаторы вне классов не имеют права прикасаться к сдающим экзамен. Они могут только предложить добровольно сдать предметы, на которые реагирует металлоискатель, в помещение для хранения личных вещей. При этом в случае отказа от сдачи запрещенного предмета, школьника не допустят на экзамен.