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НовостиВ мире2 июня 2026 20:34

В Германии неизвестный напал на посетителей ресторана и взял в заложники детей: с мужчиной ведут переговоры

Bild: мужчина в ФРГ взял в заложники детей и скрылся в жилом доме
Алина КОЧНЕВА
Мужчина в ФРГ взял в заложники детей и скрылся в жилом доме

Мужчина в ФРГ взял в заложники детей и скрылся в жилом доме

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Германии, в городе Дортмунд, произошло ЧП. Неизвестный пробрался в ресторан с перцовым баллончиком и напал на посетителей. Он избил людей и взял в заложники двух детей. Мужчина скрылся с несовершеннолетними в жилом доме, пишет местная газета Bild.

Как сообщается, преступник выстрелил в одного из правоохранителей, когда тот попытался подойти. К дому оперативно прибыла группа переговорщиков. Они пытаются убедить мужчину сдаться.

Известно, что напавший выходил из дома по прибытию полицейских. Сейчас группа переговорщиков - спецподразделение полиции - уже находится в здании.

Ранее в США неизвестный с оружием совершил нападение на Исламский центр. Полиция Сан-Диего оперативно отреагировала на сообщение о стрельбе. Информации о жертвах или пострадавших не поступило.