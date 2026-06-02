Польша хочет ввести закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Сейм Польши передадут новый законопроект о запрете пропаганды бандеровской идеологии. Инициатива стала реакцией на преступные решения главы киевского режима Владимира Зеленского. Так объявил советник президента Польши Якуб Банашек агентству PAP.

Он выразил протест Киеву за прославление бандеровцев. В Сейме на рассмотрении находятся уже два подобных законопроекта.

"Официально мы сообщим об этом [новом проекте] 8 июня, когда документы поступят маршалу Сейма. После завершения соответствующей процедуры мы сможем официально приступить к сбору подписей", - проинформировал Якуб Банашек.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк назвал стратегической ошибкой Зеленского прославление бандеровцев. Он предрек потерю доверия поляков к киевскому главарю. Министр подчеркнул, что бывший комик должен был учесть последствия до принятия таких решений.