Литва останется без американских военных: вот что происходит

Американские военные покидают территорию Литвы и неизвестно, когда вернутся. Фото: REUTERS.

Литва останется без военных США на неопределённое время. Об этом информирует портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на министра обороны Робертаса Каунаса.

Каунас заявил, что пока не может сказать, какие именно силы США прибудут в республику, в каком количестве, и когда это произойдёт.

«Мы всё это объявим», - сказал он.

Сообщается, что около тысячи американских военнослужащих, а также военная техника выводятся с территории Литвы. При этом ранее ротация войск США проводилась непрерывно, то есть американские военнослужащие не покидали территорию Литвы до тех пор, пока не прибывала следующая группа.

Почему США планируют ускорить процесс вывода части своего контингента из Европы, читайте здесь на KP.RU.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военное присутствие США в Европе будет скорректировано, причём союзники Вашингтона по НАТО уже знают об этих планах.

По мнению западных аналитиков, если Соединенные Штаты Америки выведут свои войска из Европы, антироссийская политика НАТО будет подорвана.