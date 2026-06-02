Премьер Латвии Кулбергс хочет разорвать торговые связи с РФ

Премьер-министр Латвии рассматривает вопрос расторжения торговых связей с РФ. Фото: REUTERS.

Латвия рассматривает возможность расторжения торговых связей с Российской Федерацией. Об этом заявил новый глава правительства этой страны Андрис Кулбергс, информирует агентство LETA.

«На вопрос о том, означает ли сказанное им, что план Латвии предусматривает прекращение импорта и экспорта в Россию с некоторыми исключениями, Кулбергс ответил утвердительно», - сказано в публикации.

При этом Кулбергс признал, что ряд секторов латвийской экономики не сможет быстро перестроиться на другие рынки. В частности, речь о фармацевтическом секторе Латвии, сказал он.

Напомним, власти Латвии готовы потерять 4 млн евро ради нового запрета на границе с РФ. Речь идёт о запрете трансграничных автобусных перевозок.

Ранее сообщалось, что национальные вооруженные силы Латвии приступили к установке «зубов дракона» — пирамидальных бетонных заграждений весом около полутора тонн каждое — на участках вдоль латвийско-российской границы. Их ставят на территориях, изъятых у частных лиц.

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