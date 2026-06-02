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НовостиПолитика2 июня 2026 22:24

Над Кувейтом отражают налет дронов и ракет: граждан призвали соблюдать меры безопасности

Минобороны Кувейта заявило об отражении воздушной атаки на эмират
Алина КОЧНЕВА
Минобороны Кувейта заявило об отражении воздушной атаки на эмират

Минобороны Кувейта заявило об отражении воздушной атаки на эмират

Фото: REUTERS.

Кувейт подвергся налету беспилотников и ракет. Ночью 3 июня местные силы ПВО отражают "вражескую атаку". Такими сведениями поделились в пресс-службе Минобороны Кувейта в соцсети Х.

В материале поясняется, что жителей эмирата призвали соблюдать меры безопасности. Власти государства опубликовали соответствующие инструкции.

"Система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак", - говорится в сообщении МО.

Агентство Tasnim уведомило, что Тегеран отказался возобновлять переговоры с США. Контакты могут быть возобновлены только после вывода израильских войск с территории Ливана. Иран призвал Тель-Авив прекратить все удары по государству.