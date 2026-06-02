Над Кувейтом отражают налет дронов и ракет: граждан призвали соблюдать меры безопасности

Минобороны Кувейта заявило об отражении воздушной атаки на эмират Фото: REUTERS.

Кувейт подвергся налету беспилотников и ракет. Ночью 3 июня местные силы ПВО отражают "вражескую атаку". Такими сведениями поделились в пресс-службе Минобороны Кувейта в соцсети Х.

В материале поясняется, что жителей эмирата призвали соблюдать меры безопасности. Власти государства опубликовали соответствующие инструкции.

"Система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак", - говорится в сообщении МО.

Агентство Tasnim уведомило, что Тегеран отказался возобновлять переговоры с США. Контакты могут быть возобновлены только после вывода израильских войск с территории Ливана. Иран призвал Тель-Авив прекратить все удары по государству.