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НовостиПолитика2 июня 2026 22:33

Ребенок получил ранения при атаке ВСУ на Брянскую область: обломки дрона упали во дворе многоэтажки

В Брянской области шестилетняя девочка получила травмы при атаке БПЛА
Алина КОЧНЕВА
В Брянской области шестилетняя девочка получила травмы при атаке БПЛА

В Брянской области шестилетняя девочка получила травмы при атаке БПЛА

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ребенок пострадал в результате преступных действий ВСУ в Брянской области. Травмы получила шестилетняя девочка. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в "Макс".

Он уточнил, что жизни девочки ничего не угрожает. Она доставлена в больницу. Врио губернатора региона пожелал ребенку скорейшего выздоровления.

"Страшнее всего, когда от действий украинских фашистов страдают дети", - выразил сочувствие Егор Ковальчук.

Прошлой ночью силами ПВО над Россией перехватили 148 беспилотников. Их сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Волгоградской, Орловской, Смоленской и Ростовской областей. Беспилотники также были уничтожены над Краснодарским краем и Республикой Крым.