"Слишком малая нация для такой большой подлости": в Сербии не верят в возможность ввода виз для россиян

Политик Вулин заверил, что Сербия не введёт визы для россиян. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Белград не введет визы для россиян или санкции против РФ. Сербы - "не такой народ". Об этом сказал бывший вице-премьер Сербии и основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин в диалоге с РИА Новости.

Политик заверил, что сербское правительство вряд ли когда-либо введет визовый режим с Россией. Он сообщил, что не верит в существование такой вероятности.

"Мы - нация, которая не введет визы для россиян или санкции против России. Это не то, кем мы являемся. Мы - слишком малая нация для такой большой подлости", - заключил Александр Вулин.

По версии главы комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в Белграде ведут диалог о возможной отмене безвизового режима с Россией до конца года. Он объяснил это стремлениями страны вступить в ЕС.