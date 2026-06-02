РИАН: Армения потеряет почти весь доход от экспорта овощей при утрате рынка РФ

Ереван лишится почти всего экспорта томатов, огурцов и зелени при потере рынка РФ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Овощи и зелень из Армении попали под российские ограничения. Если Ереван потеряет рынок РФ, то лишится почти всего дохода от экспорта соответствующей продукции. Россия является главным покупателем томатов, огурцов и зелени производства Армении. Возможные убытки подсчитало РИА Новости.

Так, за 11 месяцев 2025 года Москва закупила свежих овощей и зелени из Армении на 73,96 миллиона долларов. Вся эта продукция сейчас попадает под ограничения.

За 11 месяцев прошлого года Ереван экспортировал в Россию свежих перцев на 37,1 миллиона долларов, томатов - на 32,78 миллиона долларов.

Армения между тем планирует наращивать поставки товаров в Евросоюз. Как заявил министр экономики страны Геворг Папоян, к концу года экспорт в ЕС должен быть увеличен в 4-5 раз. Он назвал такую политику агрессивной.