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НовостиЭкономика2 июня 2026 23:05

РИАН: Армения потеряет почти весь доход от экспорта овощей при утрате рынка РФ

Ереван лишится почти всего экспорта томатов, огурцов и зелени при потере рынка РФ
Алина КОЧНЕВА
Ереван лишится почти всего экспорта томатов, огурцов и зелени при потере рынка РФ

Ереван лишится почти всего экспорта томатов, огурцов и зелени при потере рынка РФ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Овощи и зелень из Армении попали под российские ограничения. Если Ереван потеряет рынок РФ, то лишится почти всего дохода от экспорта соответствующей продукции. Россия является главным покупателем томатов, огурцов и зелени производства Армении. Возможные убытки подсчитало РИА Новости.

Так, за 11 месяцев 2025 года Москва закупила свежих овощей и зелени из Армении на 73,96 миллиона долларов. Вся эта продукция сейчас попадает под ограничения.

За 11 месяцев прошлого года Ереван экспортировал в Россию свежих перцев на 37,1 миллиона долларов, томатов - на 32,78 миллиона долларов.

Армения между тем планирует наращивать поставки товаров в Евросоюз. Как заявил министр экономики страны Геворг Папоян, к концу года экспорт в ЕС должен быть увеличен в 4-5 раз. Он назвал такую политику агрессивной.