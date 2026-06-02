Сторонники Пашиняна напали на оппозиционеров из «Сильной Армении»: вот что случилось под Ереваном

Сторонники премьер-министра Армении Пашиняна напали на оппозиционеров в селе под Ереваном. На фото: Никол Пашинян. Фото: REUTERS.

Сторонники действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правящей партии «Гражданский договор» напали на представителей оппозиции. Инцидент произошёл в селе Мармарашен, которое находится недалеко от Еревана, рассказала журналистка Сюзи Бадоян.

«Только что представители "Гражданского договора" набросились на членов "Сильной Армении". Глава местного союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной кампании", — пишет Бадоян в социальной сети Facebook*.

Речь идёт об агитационных мероприятиях накануне парламентских выборов. Которые пройдут в Армении 7 июня. Бадоян прикрепила к посту видео, в котором очевидица инцидента утверждает, что нападавшие ударили беременную женщину.

Ранее Пашинян назвал потенциальных избирателей оппозиции бестолковой толпой.

Также Пашинян утверждает, что в случае прихода к власти оппозиция начнет новую войну.

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