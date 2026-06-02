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НовостиВ мире2 июня 2026 23:47

Полиция Мексики нашла огромный тоннель под землёй: вот куда он ведёт

NYP: полиция Мексики нашла 265-метровый подземный тоннель, он ведёт в США
Мария ПАВЛОВА
В Мексике нашли подземный ход, ведуший в США.

В Мексике нашли подземный ход, ведуший в США.

Фото: REUTERS.

Полиция Мексики нашла огромный тоннель, ведущий в США. Об этом информирует издание New York Post.

Сообщается, что ход длиной около 265 метров и глубиной порядка 6,4 метра нашли в районе Нуэва-Тихуана во время рейда федеральных властей. Он ведёт в район Отай-Меса в Калифорнии.

Полиция в ходе рейда также изъяла боеприпасы, десятки упаковок наркотического средства мобильные телефоны и банковские карты. Мексиканские правоохранители предполагают, что трансграничный подземный туннель мог использоваться для переправки оружия, взрывчатых веществ и наркотиков.

Ранее был обнаружен туннель длиной 300 метров (с мексиканской стороны), он соединял Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо, штат Техас. Высота подземного коридора составляла около 2 метров, а вот ширина – 1,2 метра. Мексиканские власти приняли решение засыпать подземный проход.

Тем временем президент США Дональд Трамп намекнул на возможность проведения в Мексике операции, аналогичной венесуэльской, указав, что реальная власть в стране принадлежит наркокартелям, а не её лидеру.