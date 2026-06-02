Италия начала тормозить попытки Украины ускорить вступление в ЕС Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Официальный Рим стал тормозить попытки Украины по ускоренному вступлению в Евросоюз. Днем ранее глава Минобороны Италии Гидо Крозето "фактически исключил" такую возможность для Киева, пишет La Repubblica.

Автор статьи напомнил, что Рим четыре года поддерживал вступление Украины в Евросоюз. Однако теперь эта тема оказалась под вопросом. Гидо Крозето назвал его "слишком сложным".

"Вступление в ЕС крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 странам", - считает газета.

Киев может лишиться не только Евросоюза, но и систем Starlink. Власти Польши должны прекратить оплату терминалов этих спутников, считает лидер ультраправого объединения "Конфедерация" Кшиштоф Босак. По его мнению, такие санкции должны действовать, пока на Украине не перестанут поддерживать культ Бандеры.