Белый камуфляж грузовиков ВС РФ мешает украинским дронам: вот как окраска "ослепляет" беспилотники

TWZ: "ослепляющая" окраска машин ВС России сбивает с толку дроны ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На машины ВС РФ стали наносить специальный белый камуфляж. Такая окраска "ослепляет" и сбивает с толку дроны ВСУ. Она оказывает воздействие на беспилотники с автономным целенаведением. Издание TWZ дало оценку "ослепляющей краске".

Как пишет автор, новый камуфляж заметили на "КамАЗах" и "Уралах". Такая окраска мешает дронам с искусственным интеллектом захватывать цель, говорится в материале.

Издание сравнило российский камуфляж с тем, который в годы Первой мировой войны применял британский флот. Геометрические узоры разбивали корабль на несколько частей. Из-за деформирующего камуфляжа противнику было сложно определить расстояние до цели.

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