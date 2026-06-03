Эксперт рассказал, что европейцы боятся развала ЕС. Фото: REUTERS.

Европейцы испытывают страх перед распадом ЕС. Таким наблюдением поделился основатель платформы сопровождения экспатриации в Россию Ruspatriation и агентства миграционного туризма Time to Russia Александр Стефанеско. Эксперт указал, что такие настроения всё больше распространяются среди франкоязычного населения Европы.

«Мы видим сегодня среди франкоговорящих европейцев страх за будущее Евросоюза. Они боятся, что будет кризис, крах и что Евросоюз разрушится», - сказал он в интервью ТАСС.

Стефанеско подчеркнул, что страх нестабильности ЕС является одной из причин переезда европейцев в РФ, наряду с миграционным кризисом и снижением уровня образования.

«Я общаюсь со многими французами во Франции, гражданами Бельгии, Швейцарии, и они все думают, что в будущем Россия будет сильной, а Евросоюз – слабым», - сказал он.

Накануне президент Сербии Вучич предрек крах Европы из-за протекционизма. Он считает, что из-за самоуспокоенности и низкой производительности Европа медленно движется к экономическому краху.

Ранее председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что наступает эпоха развала Евросоюза и перечислил ошибки руководства ЕС, которые к этому привели.