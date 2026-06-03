В Польше смотрят на ПМЭФ с завистью и отчаянием. На фото: столица Польши Варшава. Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Польша теряет позиции на мировой арене из-за оголтелой русофобии, и это особенно ярко подсветил Санкт-Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Такой вывод озвучивает издание Mysl Polska.

«Санкт-Петербургский международный экономический форум <…> вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние», - сказано в публикации.

Автор указывает на то, что США, ФРГ и РФ возобновляют экономический и культурный диалог, в то время как Польша рискует «оказаться на периферии Европы».

Накануне глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Европа должна всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для граждан ЕС.

Как официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла реакцию Польши на желание Киева прославлять приспешников фашистов, читайте здесь на KP.RU.