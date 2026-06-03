Новые власти Латвии решили прервать импорт и экспорт в Россию: однако есть исключения

Премьер Латвии Кулбергс заявил, что хочет прервать торговые связи с РФ. Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

Новые латвийские власти решили разорвать торговые связи с Россией. Страна желает прекратить импорт товаров и экспорт в РФ. При этом будут сделаны некие исключения. Так сказал назначенный неделю назад премьер Латвии Андрис Кулбергс, цитирует агентство LETA.

Власти уже поручили антироссийскую миссию Министерству иностранных дел страны. Утверждается, что вопросом торговых отношений с Москвой займется глава ведомства Байба Браже. Она должна найти решение этой проблемы при участии Евросоюза, говорится в материале.

"Андрис Кулбергс подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует", - передает агентство.

Автор уведомил, что премьеру Латвии задали уточняющий вопрос по этой теме. Его спросили, предусматривает ли план Риги прекращение импорта и экспорта с "некоторыми исключениями".

"Кулбергс ответил утвердительно", - говорится в материале. При этом не поясняется, о чем именно ведется речь.

Латвийский премьер считает, что фармацевтический сектор страны не перестроится в скором времени на другой рынок. Этот вопрос будет обсуждаться с руководителями профильных компаний.

Агентство напомнило, что за три месяца года Латвия уже экспортировала товары в Россию на сумму 244,15 миллиона евро. Из РФ Риге поступила продукция на 10,51 миллиона евро.

Служба внешней разведки России ранее зафиксировала вражеские действия в отношении Москвы. По полученным данным, Киев обратился к Риге с просьбой дать возможность запускать ударные беспилотники с территории Латвии. По предварительной версии, прибалтийское государство согласилось.

Министерство сообщения Латвии также предложило усложнить пересечение границы с РФ. Очередной антироссийский шаг подразумевает полный запрет автобусного пассажирского сообщения. Причем ограничения касаются и РФ, и Белоруссии. Их планируют распространить не только на нерегулярные, но и на регулярные рейсы. Предложенная мера связана с вопросами национальной безопасности, заявило Министерство сообщения Латвии. Рига вновь указала на якобы угрозы со стороны Москвы и Минска.