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Военное командование Украины размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах села Ахтырка в Сумской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.
«Противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах», - отметил собеседник агентства.
Так, батальон поддержки, состоящий из инженерных войск, разместили в нескольких домах малоэтажной застройки на улице Шевченко.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим действует, как «обезьяна с гранатой», атакуя инфраструктуру Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Также сообщалось, что в настоящее время ряды Вооруженных сил Украины ВСУ пополняют отчисленные студенты и лишившиеся брони украинцы.