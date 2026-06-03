Командование размещает боевиков ВСУ в многоэтажных домах в Сумской области Фото: REUTERS.

Военное командование Украины размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах села Ахтырка в Сумской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах», - отметил собеседник агентства.

Так, батальон поддержки, состоящий из инженерных войск, разместили в нескольких домах малоэтажной застройки на улице Шевченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим действует, как «обезьяна с гранатой», атакуя инфраструктуру Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Также сообщалось, что в настоящее время ряды Вооруженных сил Украины ВСУ пополняют отчисленные студенты и лишившиеся брони украинцы.