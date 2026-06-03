Семь человек погибли при атаке БПЛА на рейсовый автобус в ДНР, ещё 11 ранены

Пушилин: семь человек погибли, 11 ранены при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус Фото: REUTERS.

Семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь». Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Напомним, 31 мая в Луганской народной республике беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, который ехал по маршруту Старобельск – Москва. В салоне находились 11 пассажиров. По счастью, люди не пострадали.

В тот же день украинский беспилотник нанёс удар по рейсовому автобусу в Скадовском муниципальном округе. Инцидент произошёл на автодороге Скадовск — Лазурное. В результате атаки пострадала женщина.

До этого KP.RU сообщил, что ребенок погиб и шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Геническе.