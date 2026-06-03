Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с МККК Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Родители ребенка, погибшего в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР), отказались от общения с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетила место трагедии. Мирошник пояснил, что МККК удалось пообщаться с соседом, который видел произошедшее и участвовал в спасении детей. Он подробно рассказал о случившемся. Родители погибшего ребенка, по словам Мирошника, были в слезах и не захотели разговаривать с представителями МККК.

«Мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять», — сказал посол.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате здание общежития частично обрушилось. Погиб 21 студент. Не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

1 июня президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске заявил, что атака украинских боевиков на колледж может придать «новое качество» конфликту. Он отметил, что киевская верхушка сознательно совершила тяжелейшее преступление против детей. По словам президента, виновники теракта в Старобельске понесут заслуженное и неотвратимое наказание. В ночь на 2 июня Вооруженные силы России в ответ на удар киевского режима по коллежу нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны России уточнили, что все назначенные цели были достигнуты.