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НовостиПроисшествия3 июня 2026 4:40

Российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 3 июня

Силы ПВО уничтожили за ночь 354 дрона ВСУ над регионами России
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО уничтожили за ночь 354 дрона ВСУ над регионами России

Силы ПВО уничтожили за ночь 354 дрона ВСУ над регионами России

Фото: REUTERS.

В течение ночи 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили над российскими регионами 354 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, вражеские дроны российские военные сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь».

31 мая украинский беспилотник нанёс удар по рейсовому автобусу в Скадовском муниципальном округе. Инцидент произошёл на автодороге Скадовск — Лазурное. В результате атаки пострадала женщина.