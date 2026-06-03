Российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 3 июня

Силы ПВО уничтожили за ночь 354 дрона ВСУ над регионами России Фото: REUTERS.

В течение ночи 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили над российскими регионами 354 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, вражеские дроны российские военные сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь».

31 мая украинский беспилотник нанёс удар по рейсовому автобусу в Скадовском муниципальном округе. Инцидент произошёл на автодороге Скадовск — Лазурное. В результате атаки пострадала женщина.