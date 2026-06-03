Солнце пережило сильнейшее потрясение: чего ждать на Земле Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

3 июня ученые зафиксировали мощнейшее событие на Солнце. По данным специалистов, это самая сильная вспышка за последние полтора месяца. Информацию об этом предоставил Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие произошло в 04:36 по московскому времени, ему присвоили уровень M9.3. В лаборатории пояснили, что до высшего, рентгеновского класса X, не хватило всего около семи процентов. Предыдущие рекордные взрывы такой силы наблюдались 24 апреля 2026 года.

Ситуация на звезде начала накаляться ещё днем ранее. Если смотреть на график активности, то вспышки идут с интервалом примерно в семь часов, а их интенсивность постоянно растет. Физические модели, однако, по-прежнему считают мощные взрывы маловероятными и оценивают риск следующего события в скромные три процента.

Следующий выброс, по прогнозам, может случиться около полудня, причем его мощность может превысить уровень X. При этом эксперты отмечают, что текущая конфигурация Солнца вообще не предполагает сильной активности. Сама вспышка произошла почти в центре диска, поэтому потоки плазмы с большой вероятностью направятся прямо к Земле.

Тем не менее, пока объективные средства контроля не подтвердили выброс плазмы в сторону нашей планеты. Ученые считают произошедшее пока что безобидным событием. Остается наблюдать за развитием ситуации в течение ближайших суток.