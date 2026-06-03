В Польше обратились с призывом к украинцам после перезахоронения Мельника: скандал набирает обороты

Депутат Сейма Смолиньский призвал украинцев никогда не приезжать в Польшу. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Для Польши неприемлем политический шантаж со стороны украинцев, и она не желает видеть их у себя. Об этом в соцсети Х заявил депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньский.

«Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте», — написал он.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий намерен поднять вопрос о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Так он отреагировал на решение украинского лидера присвоить одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*».

До этого экс-президент Польши Лех Валенса возмутился решением Зеленского, связанным с почитанием украинских националистов. Он заявил, что больше не станет носить на груди флаг Незалежной. По словам Валенсы, такой шаг стал для него публичным знаком протеста.

* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.