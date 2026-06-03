В Волгограде задержали мужчину за помощь мошенникам в хищении у семей бойцов СВО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с МВД и ФСИН России задержали в Волгоградской области 34-летнего местного жителя, причастного к государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, мужчина помогал телефонным мошенникам с Украины похитить у россиян около 300 миллионов рублей. В числе пострадавших — члены семей военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен в ходе специальной военной операции (СВО).

По данным следствия, с 2023 года задержанный на конфиденциальной основе сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). За денежное вознаграждение он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил и пересылал телекоммуникационное оборудование. Эти сим-карты в дальнейшем использовались украинскими спецслужбами для мошеннических действий.

Как писал KP.RU, в конце мая сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего совершить теракт на железной дороге в Новороссийске. Мужчина готовил подрыв путей при прохождении пассажирского поезда. Известно, что гражданин России 1993 года рождения инициативно установил контакт с представителем СБУ.