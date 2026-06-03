«Их политика ведёт к краху»: Дмитриев указал на фатальные ошибки Евросоюза и Британии Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что действия руководства Британии и Евросоюза ведут их к самоуничтожению. Таким мнением дипломат поделился в соцсети X.

«Великобритания и ЕС скованы наручниками ошибочной политикой ошибочных бюрократов. Неконтролируемая иммиграция и антибелая политика ведут к краху Великобритании и ЕС», — говорится в публикации.

Ранее Кирилл Дмитриев уже обращал внимание на тяжелую ситуацию в Европе. Тогда он объяснил, что Европа остро нуждается в России, и только взаимодействие с Москвой поможет европейцам пережить текущий энергетический кризис.

Новый виток дискуссии возник после публикации агентства Bloomberg. В этом материале сообщалось, что Евросоюз на фоне конфликта вокруг Ирана всерьез рассматривает возможность временно отменить потолок цен на российскую нефть. Комментируя эту новость, Дмитриев написал, что энергетический кризис заставляет ЕС становиться реалистичнее и исправлять собственные ошибки.