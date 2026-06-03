Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус, включая ребенка, госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Десять раненых, в том числе ребенок, были госпитализированы после атаки ударного дрона ВСУ на рейсовый пассажирский автобус Москва — Симферополь. У всех состояние средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, у всех пострадавших баротравмы, они получают необходимое лечение. Что касается попавшего в больницу ребенка, то в настоящее время по нему готовят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь».

Напомним, 31 мая в Луганской народной республике беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, который ехал по маршруту Старобельск – Москва. В салоне находились 11 пассажиров. По счастью, люди не пострадали.