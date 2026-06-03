Володин: пошлины для мигрантов в России вырастут в 5-12 раз Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл новые детали грядущего повышения пошлин для въезжающих в Россию иностранцев. По его словам, сборы вырастут не символически, а в 5–12 раз, и это коснется тех, кто хочет получить вид на жительство или российское гражданство. Об этом сообщает канал «Россия 24» со ссылкой на интервью Наталье Литовко.

Володин пояснил, что в Госдуме считают правильным вернуться к этой теме, чтобы приезжие платили достойные пошлины. Политик подчеркнул, что иностранцы обязаны уважать уклад жизни в России, знать язык, чтить традиции и соблюдать законы.

Председатель Госдумы также заявил, что каждый мигрант должен исполнить свой гражданский долг и отслужить в Вооруженных силах.

Ранее Володин уже сообщал о расширении перечня оснований для депортации иностранцев, нарушающих российское законодательство. В Госдуме убеждены, что подобные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.