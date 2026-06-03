Отдых в Турции может подешеветь: почему отельеры снижают цены

Турецкие отельеры обсуждают максимальное снижение цен из-за падения спроса Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Турецкие отельеры на фоне падения спроса в начале летнего сезона обсуждают возможность максимального снижения цен. Об этом РИА Новости рассказал член Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB), отельер из Бодрума Нихат Юзбашы.

По его словам, к пересмотру ценовой политики гостиницы подталкивает не только падение спроса, но и растущая конкуренция со стороны других средиземноморских курортов. Туристы стали гораздо чувствительнее к ценам, и многие предприятия уже вынуждены корректировать стоимость услуг. Юзбашы сообщил, что сейчас в отрасли активно обсуждается максимальное снижение цен, чтобы не потерять туристов в условиях усилившейся конкуренции.

Как писал KP.RU, ранее метеоролог Ихсан Юртташ сообщил, что этим летом Турцию ожидает аномальная жара, способная побить многолетние рекорды. По словам синоптика, на большей части страны температура будет выше климатической нормы.