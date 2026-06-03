Ученых поймали на контрабанде смертоносного вируса: что перевозили исследователи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения двум ученым из правительственной лаборатории в Монтане. Их подозревают в попытке провезти опасные вирусы через границу и лжи сотрудникам таможни. Об этом пишет Politico со ссылкой на Министерство юстиции США.

Обвиняемыми оказались гражданин Нидерландов Винсент Мюнстер и его коллега из Камеруна Клод Кве. Специалисты работают с опасными патогенами, соблюдая строгие государственные стандарты. В январе исследователи прибыли в аэропорт Детройта из столицы Республики Конго, где переносили в руках большой черный кейс.

Сотрудники таможни заявили, что ученые солгали им, назвав содержимое диагностическим оборудованием. При проверке силовики нашли 113 флаконов. В 17 из 20 протестированных образцов обнаружили вирус оспы обезьян (mpox), который в 2022 году привел к смерти 42 американцев.

В прокуратуре подчеркнули, что эксперты провезли биоматериалы в коммерческом самолете из зоны вспышки заболевания. Им грозит до пяти лет тюрьмы. В Национальных институтах здравоохранения заявили, что уже приняли кадровые меры и полностью сотрудничают со следствием, уточнив, что угрозы для общественности нет.

Ранее китайские ученые сделали сенсационное открытие, обнаружив новый загадочный вирус, содержащий неизвестный геном. Исследователям не удалось причислить находку к какой-либо ранее известной группе.