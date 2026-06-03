В Росатоме рассказали, когда мир получит неисчерпаемый источник энергии: ждать осталось недолго

Росатом: реакторы IV поколения дадут миру неисчерпаемый источник энергии. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

С появлением после 2034 года ядерных реакторов IV поколения мир может получить неисчерпаемый источник энергии. Об этом заявил в интервью ТАСС научный руководитель проекта «Прорыв» Росатома Евгений Адамов.

По его словам, холдинг обязательно доведет разработку до промышленного результата. И тогда люди получат источник энергии, который будет работать несколько тысячелетий. Причем, энергия будет чистой, безопасной и конкурентоспособной.

Ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что технологии быстрых реакторов становятся жизненной необходимостью для мировой атомной энергетики. А современная энергетика требует стабильных и мощных источников генерации.

До этого глава «Росатома» сообщил, что холдинг расширяет международное сотрудничество, реализует проекты АЭС в странах ЕАЭС и поддерживает стратегические объекты атомной энергетики.